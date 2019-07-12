15 gün hapis yatacaklar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 7 kadının erkeklerle cinsel ilişkiye girmesini sağlayıp fuhuşa teşvik eden ve bu yolla para kazandıkları öne sürülen Ali Yıkılmaz, Merve Özer, Serkan Demir ve Mahmut Önen bugün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargılandı. Sanıklar, “Fuhuşa teşvik ve fahişelik yapmaya yardım etme”suçlarından itham edildi. Dört sanıkta davalarını kabul etti. Ardından iddia makamı olguları aktardı.

Savcı Emine Taşkın, 3 Temmuz tarihinde düzenlenen operasyonda sanıkların yakalandıklarını belirterek, evlerinde ele geçirilen fuhuş kanıtlarının olduğu ajandayı, sanıkların ifadelerini ve onlara ait cep telefonlarını emare olarak sundu.

Savcının ardından savunma söz alarak, dört sanığın da sabıkasız olduğunu, Ali Yıkılmaz, Merve Özer, Serkan Demir ve Mahmut Önen’in ülkede turist olarak bulunduklarını, herhangi bir suça karışmadıklarını ifade etti. Sanıkların pişman olduğunu ifade eden savunma, televizyonlarda izledikleri lüks hayatlardan etkilenip öyle bir yaşamı hedef haline getirdikleri için bu suçları işlediklerini ifade etti ve sanıkların eğitimsiz oluşundan dolayı televizyonlardan etkilendiğini söyledi.

Savunma, sanıkların ilk andan itibaren ifade verip suçlarını kabul ettiklerini, ayrıca gece kulüpleri ile dolu olan ülkede fuhuş suçunun kamuda infiale neden olmadığını ifade ederek, sanıklara mülayim bir ceza verilmesini istedi.

Yargıç, sanıkların ilk andan itibaren suçlarını kabul edip, adaletin erken tecellisine katkı koymasını, sabıkasız olmalarını lehlerine değerlendirdi. Yargıç, sanıkların turist olarak ülkeye gelip böyle bir suça karışmalarını aleyhlerine değerlendirdiğini söyledi.Yargıç, savunmanın eğitimsiz olmalarından dolayı televizyondaki programlardan etkilenmiş olduklarını kabul ederek, lehlerine değerlendirdi.Yargıç, sanıkların aynı evde kaldığını, fuhuş yaptıracakları kadınlara kuaför ayarladıklarını, ayrıca mahkeme huzurunda olmayan Mehmet Nergis’in de müşteri bulduğunu ifade ederek, organize bir şekilde hareket etmelerini aleyhlerine değerlendirdi. Yargıç, dört sanığı da 15 gün hapis cezasına çarptırdığını açıkladı.