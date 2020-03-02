15 gün cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Mülke Tecavüz ve hırsızlık suçlarından tutuklanan zanlı Dariusz Pawek Drzewiecki bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili bulguları aktardı. Kesat huzurda bulunan zanlı Dariusz Pawek Drzewiecki'nin, 25 Şubat 2020 tarihinde Karaoğlanoğlunda meydana gelen "Sirkat ve Mülke Tecavüz" suçlarından methalder olduğunu söyledi. Kesat, zanlının, 25 Şubat 2020 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Kemal Tuccaroğlu'na ait ikametgahın Kuzey kısmında bulunan garaj içerisindeki bir adet 12,000 TL değerindeki Trek marka bisikleti alarak sirkat ettiğini belirtti. Polis, yapılan şikayet üzerine incelenen kamera görüntülerinden zanlının tespit edildiğini ve zanlının yine Karaoğlanoğlu bölgesinde faaliyet gösteren ve kalmakta olduğu The Mountain View Hotel içersinde tespit edildiğini ve yine sirkata konu bisikletinde hotelin restoran kısmında bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Fezile Kesat, zanlının gönüllü ifade verdiğini İfadesinde bisikletin kullanılmadığını düşündüğü için aldığını beyan ettiğini söyledi. Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri alındığını kaydeden Kesat, soruşturmanın tamamlandığını, Polonya uyruklu zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme ülkede yasal bağı olmayan zanlının tutuklu yargılanmasına ve 15 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.