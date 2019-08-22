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15 aydır kaçak yaşıyordu

15 aydır kaçak yaşıyordu

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:25
15 aydır kaçak yaşıyordu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da Abdi Çavuş Caddesi üzerinde yapılan polis kontrollerinde ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı Awais Khursheed, tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Mehmet Şener, olayla ilgili bulguları aktardı. Şener, huzurda bulunan zanlı Awais Khursheed’in 21 Ağustos tarihinde Lefkoşa'da,  Abdi Çavuş Caddesi üzerinde yapılan kimlik kontrollerinde ülkemizde 14 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlının ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılabilmesi için ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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KacakIzinsizLkametKktc
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