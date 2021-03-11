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14’ü benzeri olmak üzere 34 sabıkası olan şahıs tutuklu yargılanacak

11 Mart 2021 Perşembe 22:06
14’ü benzeri olmak üzere 34 sabıkası olan şahıs tutuklu yargılanacak
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26.02.21 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Akdoğan’da aralarında zanlı Mehmet Mavideniz’in de bulunduğu iki taraf arasında çıkan kavgada  tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ağız uzunluğu 15 cm, toplam uzunluğu 28 cm olan tahta saplı bir bıçak ile karşı taraftan H.Ç isimli şahsın ense kısmına 7 cm uzunluğunda yüzeysel kesik oluşturan ve ayni yerde bulunan E.K’ye ait FM 073 plakalı aracın 4 lastiğini ayni bıçakla kesmek suretiyle 500 TL hasara uğratan zanlı Mehmet Mavideniz şikayet üzerine 04.03.21 tarihinde tutuklanmıştı.

05.03.21 ve 08.03.21 tarihlerinde aleyhinde toplam 6 gün tutukluluk emri temin edilen zanlı, bugün 11.03.21 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 3 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren Polis memuru Yasin Kural, mesele ile ilgili olguları aktardıktan sonra temin edilen tutukluluk süresinde zanlının kullandığı bıçak ve hasara uğratılan 4 adet muhtelif marka ikinci el araç lastiğinin emare alındığını ve meseleyle bağlantılı birçok ifadenin temin edildiğini belirtti.

Zanlının 25.02.21 tarihinde merkezi cezaevinden tahliye olduktan bir gün sonra yeniden ağır bir suç olan yaralama suçunu işlediğine vurgu yapan tanık polis, yapılan sabıka soruşturmasında zanlının polise kayıtlı 14 adedi benzeri olmak üzere toplam 34 sabıkasının olduğuna dikkat çekti.

Mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını belirten tanık polis, serbest kalması halinde zanlının ayni suçları işleme ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çektikten sonra davası görüşülünceye değin hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının her hâlükârda 3 ay’ı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi.(MHA)

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Son Güncelleme: 12.03.2021 09:49
Anahtar Kelimeler:
Mehmet MavidenizAkdoğan
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