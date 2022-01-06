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14 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan şahıs teminata bağlandı

06 Ocak 2022 Perşembe 16:11
14 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan şahıs teminata bağlandı

( 06-01-2022…MHA ) Kendisine doğum günü hediyesi vermek için bir iş yerinin mutfak kısmında çağırdığı 14 yaşındaki kız çocuğuna hediyesini verdikten sonra kollarından tutup zorla dudaklarından öpmek suretiyle cinsel saldırıda bulunan 68 yaşındaki S.T, şikâyet üzerine derdest emri gereği tutuklandı.

Zanlı bugün 06.01.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Emin Özbilen’i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 04.01.22 tarihinde saat 14.00 raddelerinde, Gazimağusa’da zanlının yakınına ait bir iş yerinde bulunduğu esnada oraya gelen ve önceden tanıdığı küçük yeğeninin 14 yaşındaki kız arkadaşını doğum günü hediyesi vermek gayesiyle tenha bir yere gelmesini sağladıktan ve hediyesini verdikten sonra onu dudağından öpmeye çalıştığını, kız çocuğunun mukavemet göstermesi karşısında zanlının küçük kızı her iki kolundan tutmak suretiyle onu dudağından bir kez öpmek suretiyle cinsel saldırıda bulunup 16 yaşından küçük çocuğa karşı cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine 05.02.22 tarihinde zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirten tanık, kendisini olaya bağlayıcı ancak suçu kabul eder nitelikte olmayan bir ifade verdiğini, ayni gün sosyal hizmetler dairesinde uzmanlar tarafından müşteki kızın gerekli soruşturması yapıldıktan sonra ailesi de dahil olmak üzere ifadelerinin alındığını söyledi.

Müşteki kız ve ailesinin zanlı ile ilgili şikayetlerinin devam etmekte olduğunu söyleyen tanık polis, zanlıya işlemiş olduğu suçlardan yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının davasına karşılık “kabul etmiyorum” şeklinde beyanda bulunduğunu belirttikten sonra, tahkikatın tamamlanması nedeniyle KKTC vatandaşı olan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 30 bin T.L nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 100 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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