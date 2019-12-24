14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!

24.12.2019 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Gazimağusa’da Vahit Güneri Caddesi üzerinde, Suat AYDINERİ’ye ait ikametgahın yanında bulunan garaj içerisinde park halinde bulunan mercedes vito marka aracın sol alt kısmına meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kundaklanmıştır.

23.12.2019 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Lefkoaş’da sakin Havinsu KURTAL (K-14) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.