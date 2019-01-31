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14 ay hapis yatacaklar

14 ay hapis yatacaklar

31 Ocak 2019 Perşembe 21:11
14 ay hapis yatacaklar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 9 Ağustos 2018 tarihinde 2 gram kokain türü uyuşturucu madde ile yakalanan Yusuf Koşar ile ona uyuşturucu maddeyi verdiği belirtilen Murat Tabakoğlu hakkındaki davada karar açıklandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan Tabakoğlu 8 ay, Koşar ise 6 ay hapse mahkûm edildi. Girne Ağır Ceza Mahkemesi, kararında uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığını, toplum sağlını riske attığını belirtti.

Sanıkların yargılandığı, “2 gram kokain türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf” suçlarının ciddi ve vahim suçlar olduğunu kaydeden heyet, sanıkların tasarrufunda bulunan kokain türü maddenin en tehlikeli uyuşturucu türleri arasında olduğunu belirtti.

Uyuşturucu maddenin 2 gram olduğunu, külliyatlı bir miktar olmasa da sanıkların benzer sabıkaları olduğunu kaydeden heyet, her iki sanığı da suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Heyet, sanık Tabakoğlu’nu 8 ay, sanık Koşar’ı ise 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Son Güncelleme: 31.01.2019 22:18
Anahtar Kelimeler:
Yusuf KoşarMurat TabakoğluKokain Uyuşturucu
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