14-16 Yaş grubundan oluşan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdi

Mağusa Haber Ajansı

Zanlı çocuklar bugün 01.10.20 tarihinde aileleri ve sosyal hizmetler dairesinden bir görevlinin huzurunda Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan PM Gökhan Yıldırım, olgularla ilgili verdiği yeminli şahadetinde zanlıların Eylül 2020 ayı içerisinde Gazimağusa’da 3 kez giriş yaptıkları 2 ayrı spor salonundan toplam 1776 TL nakit para, 300 TL değerinde 2 adet enerji içeceği ve henüz değerleri tespit edilemeyen birçok malzeme ve ağırlık ölçülerini sirkat ettiklerini söyledi.

SİRKAT EDİLEN EŞYALARIN BİR KISMI ZANLILARIN EVİNDE BULUNDU

Zanlı 2 ve 3’ün ikişer, zanlı 5’in de 1 kez olmak üzere itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiklerini belirten PM Yıldırım, zanlıların ikametgâhlarında yapılan aramada bazı eşyaların bulunarak emare alındığını söyledi.

Mesele ile ilgili isim bazında belirlenen bir kişinin aranmakta olduğuna değinen PM Yıldırım, alınacak ifadeler yanında alınan gönüllü ifadelerin de teyit ve tekzibinin yapılabilmesine olanak sağlayabilmek maksadıyla zanlılar aleyhine birer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti,

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların birer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.