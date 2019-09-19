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13 yıldır kaçak yaşıyordu
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13 yıldır kaçak yaşıyordu

13 yıldır kaçak yaşıyordu

19 Eylül 2019 Perşembe 14:01
13 yıldır kaçak yaşıyordu

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da gerçekleşen denetimde ülkede kaçak olduğu belirlenen zanlı Md Bulbul Ahamed tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Hüseyin Ergüleç, olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, huzurda bulunan zanlı Md Buldul Ahamed’in,  18 Eylül 2019 tarihinde Lefkoşa’da polis ekibi tarafından, gerçekleştirilen muhaceret kontrollerinde 3.12.2006 tarihinden itibaren vizesini yenilemeyip ülkede kaçak olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, tutuklanan zanlının ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılabilmesi için ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KktcKacak
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