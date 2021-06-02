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13 paket satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi!

24 yaşındaki şahıs tutuklandı..

02 Haziran 2021 Çarşamba 11:04
13 paket satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi!
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01.06.2021 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Göçmenköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; L.M.W.(E-24)’nin üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 3.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, akabinde kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise satışa hazır hale getirilmiş 13 paket halinde yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Göçmenköyde Uyuşturucu
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