122 gram uyuşturucuyla yakalanan Mert Eker mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber) -

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 122 gram uyuşturucuyla yakalanan Mert Eker dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru,21 Nisan 2021 tarihinde saat 12.30 sıralarında Girne’de tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada cebinde 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının cüzdanında ise uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 230 Euro, 573 ABD Doları ve 6600 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, akabinde zanlının Karaoğlanoğlu bölgesindeki evinde arama yapıldığını, bahçe kısmında 4 ayrı naylona sarılı vaziyette gömülü 122 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Zanlının gözaltına alındığını, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, ilk etapta hakkında bir gün süreyle tutukluluk emri alındığını söyledi. Bu süre içerisinde birçok kişinin sorgulandığını belirten polis, zanlının da ifade verdiğini, kendisine uyuşturucu veren şahsı söylediğini aktardı. Polis, uyuşturucunun analize gönderildiğini, sonuçların henüz gelmediğini, aranan bir şahıs olduğunu belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme huzurundaki şahadeti değerlendirerek zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.