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12 yıl sonra tutuklandı

12 yıl sonra tutuklandı

31 Mart 2019 Pazar 18:18
12 yıl sonra tutuklandı

Özmen 12 yıl sonra tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Bir akrabasına ait kimlik ile 2007 yılından ülkeden çıkış yapan Serdar Özmen, yıllar sonra geri gelince tutuklandı. Ercan Havaalanı’nda gözaltına alınan zanlı bugün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 25 Mayıs 2007 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan Servet Özmen adına olan kimlik kartı ile ülkeden çıkış yaptığını söyledi. Mesele ile ilgili aranan zanlının 29 Mart 2019 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaparken tutuklandığını ifade eden polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti. Mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.

Anahtar Kelimeler:
Serdar ÖzmenAkrabasına Ait Kimlik
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