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12 yaşındaki kıza şiddet tehdidi ve cinsel tacizde bulunan şahıs tutuksuz yargılanacak

21 Mayıs 2021 Cuma 00:05
12 yaşındaki kıza şiddet tehdidi ve cinsel tacizde bulunan şahıs tutuksuz yargılanacak
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Sosyal medyada tanışıp arkadaş olduğu ve istediklerini yapmaması halinde ailesine birlikte olduklarını söyleyeceği yönünde 12 yaşındaki küçük kıza şiddet tehdidinde bulunan Lefkoşa sakini 17 yaşındaki Ö.G şikâyet üzerine 18.05.21 tarihinde tutuklanarak ayni gün çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 20.05.21 tarihinde şiddet tehdidi ve tacizlik suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı ve KKTC haricine çıkışı men edilerek yargılanıncaya değin teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, ilk tanık olarak polis memuru Hasan Tanyeli’yi olguları aktarmak üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, Nisan ve Mayıs 2021 ayları içerisinde sosyal medyadan tanışıp arkadaş olduğu Serdarlı köyünde sakin 12 yaşındaki kız çocuğuna kullanımındaki telefon hattından mesaj gönderip “arkadaş olup istediklerini yapmaması halinde ailesine birlikte olduklarını söyleyeceği yönünde şiddet tehdidinde bulunduktan sonra adı edilenin çıplak video fotoğraflarını kendisine gönderilmesini sağladığını, kendisinin de çıplak video ve fotoğraflarını küçük kızın cep telefonuna gönderip kayıt altına almak suretiyle cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

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Olayın 17.05.21 tarihinde polisin bilgisine geldiğine değinen tanık polis, zanlının 18.05.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini ve tasarrufundaki cep telefonunun emare alındığını belirten tanık polis, cep telefonunun incelenmek üzere Data şubesine gönderildiğini, dökümler için de GSM şirketine yazı yazıldığını söyledi.

Temin edilen tutukluluk süresinde zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapıldığını ve tanık ifadeleri temin edildiğine değinen tanık polis, 17 yaşında lise mezunu olan zanlının bir elektrik şirketine stajyer olarak çalıştığını belirttikten sonra, zanlının T.C. vatandaşı olan anne ve ablası ile birlikte oturma izniyle KKTC’ de bulunduklarını söyledi.

Tahkikatın bundan sonraki kısmına zanlının etki etme imkânı bulunmadığına dikkat çeken tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 3000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kişinin 50 bin TL’ lık şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönüne emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tacizşidden
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