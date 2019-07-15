12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan zanlı teminatla serbest kaldı

11.7.2019 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Alaniçi köyünde ot festivalinin yapıldığı alanında, 3D sinema filmi izlemek için kurulan FV 854 plakalı mersedes panel van araç içerisine filim izlemeye giren Alaniçi sakini 12 yaşında H.Ş isimli kız çocuğunun saçını okşayıp yanağını sıkan ve gözlüğünü çıkarmak isteyen Pakistan uyruklu Muhammad Usman Ghani (E-26) öğrenci yapılan şikayet üzerine polis tarafından tutuklandı.

12.7.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan sanık aleyhine tahkikat amaçlı 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Tutukluluk süresi dolan zanlı bugün 15.7.19 tarihinde teminat maksatları bakımından yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yapan Dörtyol polis karakolunda görevli polis memuru Yusuf Karaoğulları mesele ile ilgili tahkikatını tamamladığına değinerek zanlının gerek gönüllü ifadesinde gerekse kendisine okunan yazılı dava tebliğinde suçunu kabul ettiğini ancak kötü niyetle yapmadığını belirttiğini aktardı. Savunma avukatının bir sorusu üzerine tahkikat memuru Karaoğulları verdiği cevapta, 3 boyutlu filim izlenen araç içerisinde koltukların ikili ve üçlü sıralar halinde bulunduğunu belirterek şikâyetçi kızın araçtan indikten sonra ağlamaya başlaması üzerine olayın ortaya çıktığına vurgu yaptı. Mesele ile ilgili tahkikatını tamamladığını, şikâyetçinin ise şikâyetini sürdürdüğüne değinen Karaoğulları zanlının mahkemenin uygun göreceği şartlarda teminata bağlanmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Hazan Aksun, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 5000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 50000 TL kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönüne emir verdi. (MHA)