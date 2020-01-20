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12 mültecinin tutukluluğu 8 gün uzatıldı

12 mültecinin tutukluluğu 8 gün uzatıldı

20 Ocak 2020 Pazartesi 18:20
12 mültecinin tutukluluğu 8 gün uzatıldı

Suriye’deki savaştan kaçarak 12.1.20 tarihinde bindikleri tekneyi kaptanın terk etmesi nedeniyle açık denizde günlerce mahsur kalan 11’ i Suriye, 1’ i Lübnan uyruklu 12 mülteciyi 16.1.20 tarihinde gören bir yük gemisi durumdan T.C. makamlarını haberdar etmesi sonrasında kurtarılarak 17.1.20 tarihinde Gazimağusa limanına getirilerek polise teslim edildiler.

Zanlılar ayni gün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında 3 er gün tutukluluk emri temin edilmişti. Zanlılar bugün 20.1.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle yeniden yargıç huzuruna çıkarıldılar. Meselenin tahkikatını yürüten polis memuru Löğmen Yücetürk verdiği yeminli şahadetinde olgularla ilgili bilgi aktarmak suretiyle anımsatmada bulundu. Löğmen şahadetinde, zanlıların 2 si hariç diğerlerinin kimlik bilgilerinin tamamlandığına değindi ve tümünün de KKTC de yasal statüleri olmadan bulunmaları nedeniyle ihraç işlemleri ile ilgili yazışmaların başlatıldığını söyledi.

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Geriye kalan 2 zanlının kimlik bilgilerinin tamamlanmasından sonra ihraç işlemlerinin gerçekleştirileceğine değinen Löğmen bu işlemlerin tamamlanmasına değin zanlıların 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, suçun açık denizde işlenmiş olduğuna değinerek geriye kalan 2 zanlının kimlik işlemlerinin tamamlanması ve ihraç işlerinin başlatılmasına imkân vermek maksadıyla tüm zanlıların 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
MülteciSuriye
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