12 metre derinliğindeki kuyunun içerisine düştü

05.06.2021 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Ziyamet Depolar mevkiinde, Ziyamet’te sakin Süleyman GÜLER (Ç-12) koyun otlattığı esnada ağız kısmı kuru otlar ile örtülü bulunan 12 metre derinliğindeki kuyunun kenarına basması sonucu kuyu içerisine düşmüştür. Adı edilen düşmüş olduğu kuyudan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Süleyman GÜLER, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.