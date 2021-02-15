12 kişi hakkında yasal işleme gidildi

Tam sokağa çıkma yasağının uygulamaya girdiği 5 Şubat tarihinden 15 Şubat tarihine kadar ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; 232 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 17 kişinin maske takma kuralını ihlal ettiği ve kapalı olması gereken 4 iş yerinin ise kurallara uymayarak faaliyette oldukları tespit edilmiştir.
15 Şubat 2021 Pazartesi 09:28
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 14-15.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.