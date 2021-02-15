banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İş dünyası tefecilere teslim!
İş dünyası tefecilere teslim!
Tıp-İş ve Sağlık Bakanı herkesi kandırmış !
Tıp-İş ve Sağlık Bakanı herkesi...
Hükümet ve bürokrat değiştirilerek pandemi atlatılabiliyor muymuş?
Hükümet ve bürokrat değiştirilerek pandemi...
İki devletli çözümü istemeyen var mı?
İki devletli çözümü istemeyen var...
banner376

12 kişi hakkında yasal işleme gidildi

Sokağa çıkma yasağı kapsamında polis denetimleri aralıksız sürüyor..

15 Şubat 2021 Pazartesi 09:28
12 kişi hakkında yasal işleme gidildi
banner337
banner351

banner341
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 14-15.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Tam sokağa çıkma yasağının uygulamaya girdiği 5 Şubat tarihinden 15 Şubat tarihine kadar ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; 232 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 17 kişinin maske takma kuralını ihlal ettiği ve kapalı olması gereken 4 iş yerinin ise kurallara uymayarak faaliyette oldukları tespit edilmiştir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma Yasağını Ihlal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaliah Ruby Ayşe Ünek bulundu!
Kaliah Ruby Ayşe Ünek bulundu!
Arkadaşının kimliğine bürünüp polise imza atmaya gitti
Arkadaşının kimliğine bürünüp polise imza atmaya gitti
Cem Yavuz Yılmaz 3 gün poliste tutuklu kalacak
Cem Yavuz Yılmaz 3 gün poliste tutuklu kalacak
9 kişi hakkında yasal işlem!
9 kişi hakkında yasal işlem!
Kayıp aranıyor!
Kayıp aranıyor!
Zümrütköy'de yangın!
Zümrütköy'de yangın!
Arkadaşı için polisi kandırmaya çalıştı
Arkadaşı için polisi kandırmaya çalıştı
Zanlının benzeri sabıkaları olduğu ortaya çıktı
Zanlının benzeri sabıkaları olduğu ortaya çıktı
Uyuşturucu zanlısı teminatla serbest kaldı
Uyuşturucu zanlısı teminatla serbest kaldı
Uyuşturucu zanlısına 3 gün poliste tutukluluk
Uyuşturucu zanlısına 3 gün poliste tutukluluk

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim