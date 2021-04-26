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12 benzer sabıkası var!

01 – 09.11.2020 tarihleri arasında Gazimağusa’da Ramadan Cemil işletmelerine ait antreponun 70 TL değerindeki kilidini açıp içeri girmek suretiyle 463.790 TL değerinde 962 adet muhtelif marka içki sirkat eden sanık Hüseyin Gör 6 yıl hapisle cezalandırıldı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 15:00
12 benzer sabıkası var!
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26.04.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde oturumlarına devam eden başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesi heyeti sanık Hüseyin Gör aleyhine getirilen 1- Bina açma, 2-sirkat ve 3- kasti hasar davasını görüşüp kararını açıkladı. Karar verilirken askıda olan 2 dosyanın da dikkate alındığına dikkat çekildi ve sanığa 6 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Ağır ceza mahkemesinin kararı üye yargıç Hazan Aksun tarafından okundu. Aksun birçok benzeri sabıkası bulunan sanığın bu gibi suçları işlemeyi alışkanlık haline getirmiş olduğunu söylemek yanlış olmaz dedi.

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Hiç kimsenin başkasına ait binaya girmeye, eşya çalmaya veya zarar vermeye hakkı olmadığına değinilen kararda, sanığın işlemiş olduğu suçun yaygın işlenen suçlar arasında olduğuna dikkat çekildi.

Girmiş olduğu ambar içerisinden 463.790 TL değerinde 962 adet içki sirkat etmekle müştekiye büyük miktarda zarar vermesini aleyhine unsur olarak dikkate alındığını belirten Candaş, sanığın sabıkalarından da görüleceği gibi bu gibi suçları işlemeyi alışkanlık haline getirdiğini söylemek yanlış olmaz dedi.

İşlenen suçların 7 ve 3 yıl hapislik cezası gerektiren suçlar arasında olduğuna dikkat çekilen kararda sanığın eşinden ayrı yaşadığı, 10 yaşında bir oğlu olduğu, ilk andan itibaren suçunu itiraf edip polise gönüllü bir ifade verdiğini, mahkemede suçunu kabul edip özür dilemesini ve adaletin erken tecelli etmesine katkı koymasını, ayrıca tümüyle olmasa da müştekinin bir kısım zararını karşılamasını sanığın lehine unsurlar olarak dikkate alındığını belirten yargıç Aksun, sanığa hapislik cezası dışında bir ceza verilmesinin kamu menfaati bakımından uygun olmayacağı kanısına varılmıştır dedi.

Netice olarak sanığın işlemiş olduğu suçlardan suçlu bulup mahkûm edildiğini, ceza takdir edilirken bu dava ile birlikte aleyhinde askıda bulunan 2 davanın da dikkate alındığını belirten Aksun, sanığa işlemiş olduğu bina açma suçundan 6 yıl, sirkat suçundan 2 yıl ve kasti hasar suçundan 2 yıl hapis cezası verildiğini ve cezaların birlikte çekileceğini söyledi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Gör
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