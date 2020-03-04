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12 ay hapse mahkum edildi

Lefkoşa’da müstahdem tarafından hırsızlık suçundan tutuklu yargılanan Cumali Yaşar, 12 ay hapis cezası aldı.

12 ay hapse mahkum edildi

Lefkoşa’da müstahdem tarafından hırsızlık suçundan tutuklu yargılanan Cumali Yaşar, 12 ay hapis cezası aldı.

04 Mart 2020 Çarşamba 17:06
12 ay hapse mahkum edildi
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da müstahdem tarafından hırsızlık suçundan tutuklu yargılanan Cumali Yaşar, 12 ay hapis cezası aldı. Cumali Yaşar, 13 - 14 Aralık 2019 tarihlerinde Lefkoşa'da Gönyeli’ de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Ali Başman'ın yapmış olduğu Başman Tekstil ltd'e ait Nike mağazasında bulunan para kasası içerisindeki 5 bin 600 TL nakit parayı sirkat etmişti. Cumali Yaşar’ın toplamda 13.960 TL sirkat ettiği belirlenmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Umut İnan açıkladı. İnan, sanığın işlediği “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçunun ciddiyetine vurgu yapıp, bu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi.

Sanığın Gönyeli’ de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Ali Başman'ın yapmış olduğu Başman Tekstil ltd 'e ait Nike mağazasında müstahdem olduğunu ve 13 bin 960 TL sirkat etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. İnan, hırsızlık suçlarının artış gösteren ve kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Yargıç İnan, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, oy birliği ile 12 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumali Yaşar
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