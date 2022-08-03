11 bin 470 TL için kendini yaktı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Müstahdem Tarafından Sirkat suçundan tutuklanan zanlı Gönül Canımoğlu mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Aygün Karagil, olguları aktardı. Polis, Müstahdem Tarafından Sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 30.07.2022 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa'da, işletmeciliğini Mağusa'da sakin Mustafa Alagök'ün yaptığı "Ekor Un Ürünleri LTD" isimli işyerinin müstahdemi olan Lefkoşa'da sakin Gönül Canımoğlu’nun şirkete ait 11 bin 470 TL nakit parayı zimmetine geçirdiği yönünde yapılan şikayet üzerine tutuklandı. Polis, zanlının 02.08.2022 tarihinde, Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve sirkat etmiş olduğu paraların saklamış olduğu yerden çalınmış olduğunu iddia ettiğini anlattı. Polis, aynı tarihte zanlının ikametgâhının mahkeme emri gereği arandığını ve kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini belirtti. Polis, halen aranmakta olan emareler mevcut olup konu ile ilgili olarak alınacak ifadelerin olduğunu söyleyerek, soruşturmanın salimen yürütülmesi için zanlının 2 gün süre ile polis nezaretinde kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülmesi için zanlının 2 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.