100 yılın projesi yap-işlet-devret modeli ile yapılacak

Gazimağusa Belediyesi’nin 2019 yılı 7. Belediye meclisi toplantısı dün yapıldı. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter toplantıdaki konuşmasında, “ Mağusa Yük Limanı’nın bölgeden kaldırılarak Kalecik bölgesinde bir yere taşınmasıyla ilgili bir çalışmanın önceden başlatılarak ne noktaya geldiğinde dair meclisimize bilgilendirme ile sunum yapılacak. Şuanki mevcut Mağusa Yük Limanı’nın turizm limanına dönüştürülmesiyle ilgili çalışmaları ülkemizin tanınmış iş adamlarından oluşan yaptıkları çalışmalar çerçevesinde projeyi dinleyeceğiz . Mete Boyacı, Cengiz Alp, Mustafa Genç ve Ramazan Gündoğdu’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda konuşan Cengiz Alp, “ bu proje Mağusa’nın bir dönüşüm projesidir. Kentin yeniden hayat bulması, Mağusa Akdeniz çanağında tarihi ve turistlik envartere sahip kıyı şehirlerinin belkide son kalanıdır, ülkemizin 2015-2018 yılı Türkiye ile imzalanan protokolü var bu protolde de hem Mağusa Limanı’nın hem de Girne Limanı’nın yap- işlet- devret modeliyle devredilmesi söz konusuydu ama aynı düşüncede Limanın olduğu yerde devredilmesi Liman hizmetlerinin devam etmesi söz konusudur” ifadelerini kullandı.

Mete Boyacı yapılacak proje hakkında bilgilendirici sunum yaptı. Sunumda açık alan amfitiyatro, konser salonu, kültürel mekanlar, müze, oteller, konferans merkezi, deniz tesisleri, spor alanları, ticaret ve eğlence alanları ve kruvaziyer terminali gibi birçok alanı kapsıyor. Mağusa’ya yapılacak olan proje değer katıyor. Proje de tahimini 500 milyon dolar yatırım, 7 yıllık gelişim süreci ve 4-5 bin istihdam yapılmayı hedefleniyor” dedi. (MHA)