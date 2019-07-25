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100 liralık soygun...

Lefkoşa’da çalışmakta olduğu evden hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Jumahal Narova’da dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

100 liralık soygun...

Lefkoşa’da çalışmakta olduğu evden hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Jumahal Narova’da dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:10
100 liralık soygun...


Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Gültekin
Sancar, olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar, zanlı Jumahal Narova’nın
Müstahdem tarafından Sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının dün Lefkoşa’da saat 15.30 raddelerinde, zanlının
Lefkoşa;da sakin Ersen Okman'a ait evin bahçesinde çamaşır teli
üzerinde asılı olan gömlek cebinde 100 TL nakit parayı sirkat ettiğini söyledi.


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Polis, konu nakit paranın adı edilenin tasarrufunda bulunup emare olarak
alındığını ve Zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirtti. Şikâyetin
geri çekildiğini ancak zanlının aleyhine başlatılan tahkikatın devam ettiğini
söyleyen polis, 1gün tutuklu kalmasını talep etti.


Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının
1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 25.07.2019 14:29
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