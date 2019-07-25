100 liralık soygun...



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Gültekin

Sancar, olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar, zanlı Jumahal Narova’nın

Müstahdem tarafından Sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının dün Lefkoşa’da saat 15.30 raddelerinde, zanlının

Lefkoşa;da sakin Ersen Okman'a ait evin bahçesinde çamaşır teli

üzerinde asılı olan gömlek cebinde 100 TL nakit parayı sirkat ettiğini söyledi.





Polis, konu nakit paranın adı edilenin tasarrufunda bulunup emare olarakalındığını ve Zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirtti. Şikâyetingeri çekildiğini ancak zanlının aleyhine başlatılan tahkikatın devam ettiğinisöyleyen polis, 1gün tutuklu kalmasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının

1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.