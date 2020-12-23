100'er bin TL kefaletle serbest bırakıldılar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Çatalköy’de bulunan Cratos Casino’nun ortaklarından İsmail Zeynel Abidin adına sahte karakter belgesi hazırlayıp, polise veren kardeşi Derviş Zeynel Abidin ile Barış Şahin, sahte belge düzenleme, tedavüle sürme suçlarından tutuklanarak, bugün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlıların Cratos Casino adına imtiyaz almak ve açılışı yapmak için 8 Aralık tarihinde polisten karakter belgesi aldıklarını, Cratos’un ortaklarından İsmail Abidin adına düzenleyip, sahteledikten sonra görevli polise verip tedavüle sürdüklerini söyledi.

Polis, yapılan tespit üzerine zanlıların tutuklandığını, Barış Şahin’in gönüllü ifade verip, Derviş Zeynel Abidin’in direktifi ile karakter belgesini sahtelediğini söylediğini aktardı. Özmüezzin, karakter belgesinin belge inceleme uzmanına gönderildiğini, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için ikişer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.