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10 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan zanlı cezaevine gönderildi

Çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanan öğretmen Mustafa Kadir bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

03 Aralık 2021 Cuma 21:33
10 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan zanlı cezaevine gönderildi

Çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanan öğretmen Mustafa Kadir bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Boğaz Polis Karakolunda görevli polis memuru Muhammet Ercan zanlının 21 Eylül-19 Kasım 2021 tarihleri arasında Girne bölgesinde özel ders verdiği 10 yaşındaki erkek çocuğun cinsel organını okşadığını, kalçalarını ellediğini söyledi. Polis, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Denetleme Kurulu üyesi Doktor Havva Dağseven ile çocuğun annesinin 22 Kasım’da yaptığı şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, çocuğun ifadesinin de sosyal hizmet uzmanı eşliğinde alındığını belirtti.

Zanlının tutuklandığını kaydeden polis, Atatürk İlkokulunda görev yaptığını söyledi. Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, cinsel saldırıya uğrayan çocuğun psikolojik kontrolden geçirileceğini, ancak doktor raporunun henüz çıkmadığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Hazan Aksun zanlının 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kadir
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