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10 tane 2.el jant çaldı

Minareliköy’de meydana gelen jant hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mansur Nazarov tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:08
10 tane 2.el jant çaldı

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı.

Polis, zanlı Mansur Nazarov’un sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti.

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Polis, 13-15.06.2021 tarihleri 19.00-13.00 saatleri arasında Minareliköy Lefkoşa’da, işletmeciliğini Erkan Taşyürek’in yapmış olduğu Erkan Lastik servisinin arka kısmında muhafaza edilen tanesi 250 TL’den 10 adet 2. el araç jantlarının Mağusa’da sakin Mansur Nazarov tarafından sirkat edildiğini söyledi.

Polis, 03.08.2021 tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında meydana gelen sirkat meselesi konusunda sorgusu yapılan zanlının, soruşturma sırasında bir gönüllü ifade vermek arzusunda olduğunu söylemesi üzerine vermek istediği gönüllü ifadesini temin ettiğini ve suçunu kabul ettiğini belirtti.

Polis, zanlı kendisine okunan yazılı davasını kabul ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının Türkmenistan uyruklu olup KKTC’de çalışma izinli olarak bulunduğunu ve soruşturmanın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, bir kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 2 bin 500’er TL nakit teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Jant HırsızlığıMansur Nazarov
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