10 kök hintkeneviri ekti, tutuklandı

08.07.2019 tarihinde, 17:30 sıralarında, İskele-Boğaz’da, O.A.H.(E-37)'nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramda, saksılar içerisinde ekilmiş toplam 10 kök hintkeneviri türü olduğuna inanılan bitkiler, yaklaşık 18 gr. kesilmiş halde hintkeneviri bitkisi odluğuna inanılan yapraklar ile yaklaşık 3 gr. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.