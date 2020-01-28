10 kiloluk dolu tüp çalan kişinin tutukluluğu 3 gün daha uzatıldı

24.1.20 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Gazimağusa’ da, Kaliland bölgesinde, P.K’ ye ait bir adet mavi renk 10 kiloluk dolu tüpü giriş kapısı ı önünden sirkat eden Hasan Onur Yumuşak (E-30) şikâyet üzerine polis tarafından tutuklanarak bahse konu tüpe emare olarak el konulmuş ve 25.1.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 28.1.20 tarihinde sirkat suçlamasıyla ek tutukluluk talebiyle yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede tanık olarak hazır bulunan polis memuru Kemal Onbaşı olgularla ilgili mahkemeye yemin altında bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Onbaşı şahadetinde, 24.1.20 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Gazimağusa’da, Kaliland bölgesinde müştekinin ikamet ettiği adreste giriş kapısı önünde bulunan 1 adet mavi renk 10 kiloluk gaz tüpünün zanlı tarafından sirkat edildiğini aktardı. Adı edilenin derdest emri gereği tutuklandığını ve bahse konu tüpün emare olarak alındığını belirten Onbaşı, Gazimağusa bölgesinde faili meçhul 7 adet tüp hırsızlığı meselesi bulunduğunu belirtti.

Zanlının gönüllü ifade vermek suretiyle suçunu itiraf ettiğine değinen Onbaşı, tutukluluk süresi içerisinde 8 kişiden yazılı ifade temin edildiğini, birçok şahıstan sözlü soruşturma yapıldığını ve kamera görüntülerinin incelendiğine vurgu yaptı. İncelenen kamera görüntülerinde olayla bağlantısı olabileceğine inanılan 2 kişinin tespit edildiğine değinen Onbaşı olayın sosyal medya üzerinden yayınlanması sonrasında bu konuyla ilgili birçok şikâyet alındığını belirtti.

Gönüllü ifadenin kısmen teyit ve tekzibinin yapıldığını söyleyen Onbaşı yeni gelen şikâyetler yanında görüntülerde tespit edilen 2 şahıs ile ilgili araştırmada bulunmak maksadıyla zanlı aleyhine 8 gün ek tutukluluk süresi verilmesini talep etti.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser’ in talep edilen süreyi 3 gün olarak sınırlamasından sonra kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler huzurundaki şahadeti değerlendirdikten sonra zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)