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10 gün hapis yatacak

10 gün hapis yatacak

15 Şubat 2019 Cuma 19:16
10 gün hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından yapılan kontrolde, Dostlar Kahvehanesi isimli iş yerinde çalışma izinsiz olarak çalıştırıldığı tespit edilen Vietnam uyruklu Thi Ha Nguyen bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma amaçlı bir gün tutuklu kalan sanık bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza mahkemesi yargıcı Meltem Dündar huzurunda görüşülen davada sanığın, “KKTC’de İkamet İzinsiz” suçundan yargılandığı belirtildi. Kararı okuyan Yargıç Dündar, sanığın 13 Şubat günü Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından iş yerlerine gerçekleştirilen denetim esnasında, Dostlar Kahvehanesi isimli iş yerinde çalışma izinsiz olarak çalıştırıldığının tespit edildiğini belirtti.

Dündar, yapılan muhaceret kontrolünde sanığın 2014 yılında ülkeye giriş yaptığının ortaya çıktığını aktardı. Sanığın 29 Mayıs 2017 tarihinden beridir ülkede kaçak olarak yaşam sürdürdüğünü kaydeden Dündar, ayrıca işverene de izinsiz personel çalıştırdığı için 3 bin 150 TL’lik para cezası kesildiğini ifade etti.

Yargıç Meltem Dündar, kaçak yaşamın ve izinsiz işi çalıştırılmasının önüne geçilmesi gerektiğini ifade ederek, huzurunda yargılanan sanığı 10 gün hapis cezası ile cezalandırdığını açıkladı.

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Thi Ha NguyenDostlar KahvehanesiIş YeriKacak
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