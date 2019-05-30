10 ay hapis yatacak

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede koluna monte ettiği yapıştırıcı düzenek sayesinde aynı masada oyun oynadığı A.H.E.’ye ait 1000 Dolar değerindeki çipi çalan ve yapılan araştırmada sahte Suriye kimliği ile casinoda hesap açtıran Lübnanlı Michel Greige bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 10 ay hapse mahkûm edildi. Başkan Nuvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’dan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Kır okudu. Kır, 23 Mart 2019 tarihinde, saat 01:45 sularında, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan sanığın rulet masasında oyun oynadığı sırada aynı masada oynayan başka bir şahsa ait olup rulet masası üzerinde bulunan 1000 Dolar değerindeki çipi, koluna monte ettiği yapıştırıcı düzenek sayesinde tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi.

Kır, sanığın çaldığı çipi bozdurup kumar oynadığını belirtti. Sanığın aynı gün tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden Kır, sanığın aracında ve üzerinde yapılan aramada koluna taktığı düzenek, düzenek yapmak için malzemeler ve sahte Suriye pasaportu bulunduğunu belirtti. Kır, yapılan soruşturmada sanığın15 Mart tarihinde sahte Suriye pasaportu ile yine hırsızlık yaptığı casinoda hesap açtırıp oyun oynadığını söyledi. Kır, sanığın 29 Mart tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini, ifade verip suçunu kabul ettiğini, adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu, sahte pasaportu Lübnanlı olduğu için terörist sanılmasın diye kullandığını söylediğini ifade etti. Kır, sanığı suçlu bulup 10 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.