banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97098
ALTIN
260.298
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1459
EURO
6.4543
Güzelyurt'ta 30 kilo uyuşturucu
GÜZELYURT'TA 30 KİLO UYUŞTURUCU
1 yıldır kaçaktı
1 YILDIR KAÇAKTI
İzinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
İkinci kattan düşen kadın ağır yaralandı
İŞ KAZASI: BİR AĞIR YARALI
banner306

1 yıldır kaçaktı

1 yıldır kaçaktı

14 Temmuz 2019 Pazar 12:02
1 yıldır kaçaktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner317
Lefkoşa’da gerçekleştirilen asayiş operasyonları neticesinde ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen zanlı Sikandar Ashraf tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Zübeyde Zennaroğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Sennaroğlu huzurda bulunan zanlı Sikandar Ashraf’ın gerçekleştirilen kontroller neticesinde ülkede Nisan 2018 tarihinden itibaren kaçak olarak bulunduğunun tespit edildiğini ve aleyhine bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis zanlının ülkede ne maksatla bulunduğunun araştırılacağını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KktcKacakLefkoşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt'ta 30 kilo uyuşturucu
Güzelyurt'ta 30 kilo uyuşturucu
İkinci kattan düşen kadın ağır yaralandı
İkinci kattan düşen kadın ağır yaralandı
Bir kadına ait ceset bulundu
Bir kadına ait ceset bulundu
Kaçak Ahmad mahkemeye çıkarıldı
Kaçak Ahmad mahkemeye çıkarıldı
İzinsiz ikametten tutuklandı “tecavüze uğradım” diyerek yalan ifade verdi
İzinsiz ikametten tutuklandı “tecavüze uğradım” diyerek yalan ifade verdi
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Kaçak Lawal tutuklandı
Kaçak Lawal tutuklandı
KKTC’de izinsiz bulunan 2 kişi tespit edildi
KKTC’de izinsiz bulunan 2 kişi tespit edildi
Girne'de uyuşturucu
Girne'de uyuşturucu
Çeyizini Denktaş'tan temin etti!
Çeyizini Denktaş'tan temin etti!

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim