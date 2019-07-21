1 yıldır kaçaktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede ikamet izinsiz bulunan Bangladeşli Abu Kalam ülkesine gitmek için polise teslim oldu. Zanlı bugün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Salahi Atlı, zanlının “İkamet İzinsiz Kalma” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Zanlının, önceki gün Girne Polis Müdürlüğü’ne giderek, ülkede izinsiz olduğunu, parası olmadığını ve ülkesine gitmek için polise teslim olmak istediğini ifade eden Atlı, aynı gün yapılan kontrollerde zanlının 2018 yılı Mayıs ayından bu yana KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini belirtti. Atlı, konu şahsın ihraç işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu kaydederek, mahkemeden 3 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme, zanlının ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi adına, poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.