banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98029
ALTIN
259.666
DOLAR
5.7082
STERLİN
7.0667
EURO
6.4052
1 yıl hapis yatacaklar
1 YIL HAPİS YATACAKLAR
KKTC’de izinsiz bulunan 22 kişi tespit edildi
22 KİŞİ TUTUKLANDI
Girne’de fuhuştan bir tutuklu
GİRNE'DE FUHUŞ OPERASYONU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner306

1 yıl hapis yatacaklar

1 yıl hapis yatacaklar

16 Temmuz 2019 Salı 14:07
1 yıl hapis yatacaklar

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize 31 gram 500 miligram ağırlığında uyuşturucu ithal eden Mohammad Jalal Yousef ve Ahmad Rael Nimer, 1 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın dünkü karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Aliye Özçınar hazır bulundu. Duruşmanın kararını okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, uyuşturucu suçlarının arttığına ve toplum sağlığını tehdit eden suçlardan olduğuna değindi. Ulunay, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğilimi içinde olan kişilere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Hüdaverdi, sanıkların işledikleri suçun 15 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi ve yaygın suçlardan olduğuna vurgu yaptı. Hüdaverdi, sanıkların tasarruf ettiği uyuşturucunun şahsi kullanım miktarının üzerinde oluşunu aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti.

Kıdemli Yargıç Ulunay, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek oybirliği ile 1 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Son Güncelleme: 16.07.2019 14:31
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de izinsiz bulunan 22 kişi tespit edildi
KKTC’de izinsiz bulunan 22 kişi tespit edildi
Girne’de fuhuştan bir tutuklu
Girne’de fuhuştan bir tutuklu
Ani ölüm
Ani ölüm
Kaçak Rahaman tutuklandı
Kaçak Rahaman tutuklandı
12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan zanlı teminatla serbest kaldı
12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan zanlı teminatla serbest kaldı
İş yeri sahibinin samimiyetine güvenerek hırsızlık yaptı
İş yeri sahibinin samimiyetine güvenerek hırsızlık yaptı
Cep telefonu bulunamadı
Cep telefonu bulunamadı
Cennet'e düşeceğine "cezaevine" düştü!
Cennet'e düşeceğine "cezaevine" düştü!
Tuvalette kadına taciz
Tuvalette kadına taciz
Girne'de yasa dışı kumar ve bahis operasyonu: 1 tutuklu!
Girne'de yasa dışı kumar ve bahis operasyonu: 1 tutuklu!

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim