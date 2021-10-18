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1 kişi aranıyor

Lefkoşa’da meydana gelen “Sirkat, Kasti Hasar, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşıma” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı 1 Hasan Çuhadar, zanlı 2 Ahmet Uğur Gülsevener, zanlı 3Hasan Özkural, zanlı 4Tolga Yaşar, zanlı 5Raif Yıldırımer, zanlı 6 Eray Tolga Keçeli, zanlı 7 Oran Binici ve zanlı 8 Metin Kocadal tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Ekim 2021 Pazartesi 15:38
1 kişi aranıyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da meydana gelen “Sirkat, Kasti Hasar, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşıma” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı 1 Hasan Çuhadar, zanlı 2 Ahmet Uğur Gülsevener, zanlı 3Hasan Özkural, zanlı 4Tolga Yaşar, zanlı 5Raif Yıldırımer, zanlı 6 Eray Tolga Keçeli, zanlı 7 Oran Binici ve zanlı 8 Metin Kocadal tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlı 1 Hasan Çuhadar ve zanlı 2 Ahmet Uğur Gülsevener ile Sirkat, Kasti Hasar, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşıma suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 12.10.2021 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa' da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji servisi park alanı doğu kısmında Lefkoşa' da sakin Zanlı 1 konuşmak istediği gerekçesi ile kendisini FD 869 plakalı aracı ile alan Lefkoşa' da sakin Ünal Eroğlu’yla konuşmak için park alanına park ettiği bir esnada elleri ile vurmak suretiyle darp ettiği esnada olay yerine gelen HD 711 plakalı araç ve içerisinden inen Zanlı 2’nin araçtan aldığı ve sağ elinde tutuğu yaklaşık 1.5 metre plastikten mamül boru ile Ünal Eroğlu'na gelişigüzel vurmak suretiyle sol kol üst dış kısmında kızarıklık, sağ yar göğüste sıyrık yaptıktan sonra konu araçtan inen isimleri tespit edilen Zanlı 3 ve Zanlı 4 elleri ile gelişigüzel yumruk vurmak suretiyle adı edilenin sol kaş kısmında 1-2 cm kesi, sağ kulakta şişlik, sırtta birden fazla sürtük yapıp ciddi şekilde darp ettikten sonra Ünal Eroğlu'nun ellerinden kurtulup olay yerinden uzaklaştığını ve zanlı 1’in konu aracın sağ arka camı, sol arka ve ön camı, aracın ön ve arka camını muhtemelen sert bir cisim ile kırarak kasti hasara uğrattıktan sonra araç içerisinde bulunan Samsung A 5 marka cep telefonunu sirkat ettiğini anlattı. Polis,  bu esnada yoldan geçen Mehmet Üçler ve İbrahim Halil Üçler’in  olayı görüp ayırmak istedikleri esnada olay yerine gelen zanlı 5, zanlı 6 ve zanlı 7’nin adı edilenlere henüz tespit edilemeyen sert bir cisimle gelişigüzel vurup, ciddi şekilde darp ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı 8Metin Kocadal’ın yeni tutuklandığını ve tahkikatın henüz tamamlanmamış olduğunu, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, aranan bir şahıs daha olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Dizdarlı Ergüden, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 18.10.2021 16:01
Anahtar Kelimeler:
LefkoşaDarpSirkat
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