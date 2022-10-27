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1 kilo uyuşturucu ile yakalandılar

Girne’ye bağlı Doğanköy’de bir kilo ağırlığında “hintkeneviri(skunk)” türü uyuşturucu madde ele geçirdi, Ömer Alpay ile Sait Kara isimli iki kişiyi tutukladı.

27 Ekim 2022 Perşembe 21:07
1 kilo uyuşturucu ile yakalandılar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Doğanköy’de bir kilo ağırlığında “hintkeneviri(skunk)” türü uyuşturucu madde ele geçirdi, Ömer Alpay ile Sait Kara isimli iki kişiyi tutukladı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kader Artan, 26 Ekim 2022 tarihinde, zanlı 1 Ömer Alpay’ın ikametgahında uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi alındığını ve zanlının, Girne’ye bağlı Doğanköy’de bulunan adresine gidildiğini söyledi. Polis, evde kimsenin olmadığının belirlendiğini ve pusu görevine başlandığını belirtti. Zanlı 1 Ömer Alpay’ın bir süre sonra eve geldiğini ve polisleri görünce kaçmaya başladığını anlatan polis, makul güç kullanılarak alıkonulan zanlı üzerinde yapılan arama sonucu 1 gram “kokain” türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 2 bin 450 Euro ve bin 450 TL nakit para bulunduğunu açıkladı.

Zanlı 2 Sait Kara’nın da bir süre sonra eve geldiğini ve zanlılar huzurunda arama yapıldığını aktaran polis, oturma odasında, sehpa üzerindeki karton bardakta 5 gram, bahçe giriş kapısının çitleri altında gizlenmiş halde bulunan siyah çanta içerisinde, 30 adet vakkumlanmış poşette 1 kilo “hintkeneviri(skunk)” türü uyuşturucu madde bulunduğunu bildirdi.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 1 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

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