1 Kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kısa sürede KKTC vatandaşlığı aldıktan sonra bir dönem İçişleri Bakanlığı’nda danışman olarak görev yapan Kamil Hünerli, Girne’de gerçekleştirilen Kırık Kalp Operasyonu’nda 2 kiloya yakın uyuşturucuyla yakalandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten Polis Çavuşu Ahmet Bayram, 11.01.2023 tarihinde, Lapta’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon Kırık Kalıp Operasyonu kapsamında zanlının kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 1 kilo 800 gram ağırlığında hintkeneviri(kubar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını, ele geçirilen maddenin emare olarak alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini kaydeden Bayram, ayrıca aranan şahıslar olduğunu da belirtti.

Bayram, yürütülecek soruşturma kapsamında zanlının ilk etapta 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında talep edilen süreyi onayladı.