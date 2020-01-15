1 kilo 100 gr hint keneviri ve 6 gr kokain türü uyuşturucu bulundu

Tasarruflarında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 kilo 100 gr ağırlığında madde ve kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan 6 gr ağırlığında madde bulundurdukları iddiasıyla Gazimağusa sakinleri Mustafa Fedai 14.1.20 tarihinde ve Suriye uyruklu Qosai Almustafa 15.1.20 tarihinde narkotik polisi tarafından tutuklandı.

Zanlılar bugün 15.1.20 tarihinde kanunsuz Hint keneviri ve kokain türü uyuşturucu madde suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü tutukluluk duruşmasında İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Gökhan Yıldırım olgularla ilgili yemin altında şahadet verdi. Yıldırım şahadetinde 14.1.20 tarihinde saat 23 raddelerinde Gazimağusa’da Karakeşliler bölgesinde askeri yasak bölge içerisinde sınıra yakın bir yolda yürümekte olan zanlı 1 Mustafa Fedai nin tespit edildiğini ve 10 metre yakınında bir çanta içerisinde şüpheli maddeler olduğunun görülmesi üzerine olaydan polisin haberdar edildiğini belirtti. Alınan bilgi üzerine olay mahalline gidilerek yapılan kontrolde bahse konu çanta içerisinde yeşil poşet içerisinde yaklaşık 1 kilo 100 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve ayni yerde küçük şeffaf poşet içerisinde kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan 6 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığına değinen Yıldırım zanlının tutuklandığını belirtti.

Mustafa Fedai

Mustafa Fedai

Qosai Almustafa

Mustafa Fedai

Zanlı 1’in 15.1.20 tarihinde mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini belirten Yıldırım ifadesinde 14.1.20 tarihinde akşam saatlerinde zanlı 1nin zanlı 2ile telefonda görüştüğünü ve ondan kokain türü uyuşturucu madde istediğini ve gramı 500 TL’ ye anlaştıkları yönünde ifade verdiğini aktardı. Anlaşmaları üzerine zanlı 1’ in zanlı 2 kullanımındaki araçla konu bölgeye birlikte gittiklerine değinen Yıldırım zanlı 2 nin zanlı 1’ i olay mahallinin uzağında bir yere bıraktığını geri dönmemesi üzerine de zanlı 1’in çantanın bulunduğu bölgeye yaya olarak gittiğini ve çantadaki uyuşturucu maddelerle bir ilgisi olmadığı yönünde ifade verdiğini belirtti.

Zanlı 1’ in vermiş olduğu ifade doğrultusunda zanlı 2 Qosai Almustafa’ın 15.1.20 tarihinde Gazimağusa’ da tespit edildiğine değinen Yıldırım, zanlı 2 nin kullanımındaki kiralık araçta yaptıkları aramada sol ön koltuk altında paspas üzerinde bir miktar Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kırıntısı bulunarak emare alındığını ve zanlı 2 nin tutuklandığını belirtti.

Zanlıların ikametgâhlarında henüz arama yapılamadığını belirten Yıldırım, emarelerin de bugün itibarıyla gerekli inceleme ve analiz için Lefkoşa’ ya gönderileceğini belirterek zanlılar aleyhine ikişer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların ikişer gün tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)