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1 KG uyuşturucu madde ile yakalandılar

22 Eylül 2021 Çarşamba 14:59
1 KG uyuşturucu madde ile yakalandılar

21.09.2021 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Beyarmudu - Türkmenköy kavşağı üzerinde, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, A.M.(E-25)’nin kullanımda bulunan ve O.A.(E-38) ile A.A.(E-23)’nın yolcu olarak bulunduğu araçta uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilmesi üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından konu araçta yapılan aramada; yaklaşık 1 kg ağırlığında hintkeneviri (Skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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