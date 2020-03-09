banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103641
ALTIN
327.967
DOLAR
6.1154
STERLİN
8.0369
EURO
6.9913
banner339
Çözüme sıkılan biber gazı
Çözüme sıkılan biber gazı
Meçhul gemi niye Pazar günü boşaltıldı...
Meçhul gemi niye Pazar günü...
Tek taraflı kayıp gerçekçi değil
Tek taraflı kayıp gerçekçi değil
Özersay’ın yurtdışı propagandası
Özersay’ın yurtdışı propagandası

1'i tutuklu diğeri tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da magandalık yapan zanlılar Altu Güvenateş ve Yunus Emre Açan bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

1'i tutuklu diğeri tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da magandalık yapan zanlılar Altu Güvenateş ve Yunus Emre Açan bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Mart 2020 Pazartesi 15:56
1'i tutuklu diğeri tutuksuz yargılanacak
banner337

Evrim Kamalı

banner317
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da magandalık yapan zanlılar Altu Güvenateş ve Yunus Emre Açan bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Burçin Korgan, olguları aktardı. Polis, zanlılar Altu Güvenateş ve Yunus Emre Açan’ın şiddet tehdidi suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlıların Ocak-Mart 2020 tarihleri arasında alacak- verecek meselesi yüzünden Selim Erdoğdu’nun işletmesine müteakip defalar giderek, “Ödemezsen senin için çok kötü olacak. Üstlerimizden emir geldi. Hesabını keseriz. Evini kurşunlarız” diyerek, tehdit ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların 5 Mart 2020 tarihinde derdest emriyle tutuklandığını belirtti. Polis, banka dekontlarının sahte olduğu iddiasının araştırıldığını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını, zanlı Altu Güvenateş’in KKTC, zanlı Yunus Emre Açan’ın TC vatandaşı olup yasal bağı olmadığını söyleyip, zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı Yunus Emre Açan’ın ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 15 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak ceza evinde tutuklu beklemesine emir verdi. Yargıç Temay Sağer, zanlı Altu Güvenateş’in ise ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner340
Anahtar Kelimeler:
Altu GüvenateşYunus Emre Açan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
21 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
Zanlılar 2 gün daha tutuklu kalacak
Zanlılar 2 gün daha tutuklu kalacak
Elif Lort cinayetinin zanlısına 3 gün tutukluluk
Elif Lort cinayetinin zanlısına 3 gün tutukluluk
Güney Kıbrıs’a gitme umutları suya düştü
Güney Kıbrıs’a gitme umutları suya düştü
"Şikayette bulunursan seni harcarlar"
"Şikayette bulunursan seni harcarlar"
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Para ve kambiyo yasasına aykırı hareket
Para ve kambiyo yasasına aykırı hareket
Girne'de şiddet
Girne'de şiddet
Gazimağusa'da uyuşturucu
Gazimağusa'da uyuşturucu
Edwin Pamuti'nin ölüm sebebi kalp krizi..
Edwin Pamuti'nin ölüm sebebi kalp krizi..

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim