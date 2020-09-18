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1'i tutuklu 2'si tutuksuz yargılanacak

Alsancak’ta uyuşturucu tasarrufu suçundan tutuklanan Izzat Mohammad Izzat Albarmawı, Amjad Khaled Issa ve Mohannad Majed Fathı Al Ourı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

18 Eylül 2020 Cuma 18:53
1'i tutuklu 2'si tutuksuz yargılanacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta uyuşturucu tasarrufu suçundan tutuklanan Izzat Mohammad Izzat Albarmawı, Amjad Khaled Issa ve Mohannad Majed Fathı Al Ourı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı Girne Narkotik Şubesi’nde görevli polis memuru Ahmet Bayram, 11.09.2020 tarihinde 23.30 - 23.55 saatleri arasında Alsancak-Girne adresinde sakin Izzat Mohammad Izzat Albarmawı’nin ikametgahında yapılan aramada; ikametgahın salon kısmındaki koltuk üzerinde Ayanlar Gold&Diamond yazılı karton kutuda yaklaşık 4 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile sehpa üzerinde içlerinde tütünle karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet sarma sigara izmariti ve ikametgahın yatak odasındaki komodin çekmecesi üzerinde Parlıament marka sigara paketinde şeffaf naylonlara sarılı 3 ayrı paket halinde yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini söyledi. Bayram,  Izzat Mohammad Izzat Albarmawı ve evde misafir olarak bulunan Yazan Amjad Khaled Issa ve Mohannad Majed Fathı Al Ourı’nin suçüstü hali tutuklandıklarını ifade etti.

Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, Izzat Mohammad Izzat Albarmawı ve Amjad Khaled Issa’nın öğrenci, Mohannad Majed Fathı Al Ourı’nin ise ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, Izzat Mohammad Izzat Albarmawı’ın 5 bin, Amjad Khaled Issa’nın 7 bin TL nakit teminat yatırması, her iki zanlı için birer kefilin 75’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi. Mahkeme, Mohannad Majed Fathı Al Ourı’nin ise bir ayı aşmayacak bir ay süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Izzat Mohammad Izzat AlbarmawıAmjad Khaled IssaMohannad Majed Fathı Al Ourı
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