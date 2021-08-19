1'i tutuklu 1'i tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen sahte resmi evrak düzenleme ve tedavüle sürme meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Nathan Luvukumuna Diboko ve Julia Lyiaza Bonkena bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı-1 Nathan Luvukumuna Diboko ve Zanlı-2 Julia Lyiaza Bonkena’nın Sahte Resmi Belge Tasarrufu, Resmi Evrak Tedavüle Sürme, Bir Belgede Adı Geçenin Kimliğine Bürünme suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Lefkoşa'da Lokmacı Sınır Kapısı’nda Nathan Luvukumuna Dıbıko’nun tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğunu bildiği Nathan Luvukumuna Dıbıko adına düzenlenen sahte Belçika kimliğini ve Julia Liyaza Bonkena’nın, tasarruflarında sahte olduğunu bildiği Julia Spirou adına düzenlenmiş sahte Fransa kimliğini, Güney Kıbırıs'a geçmek için görevli muhaceret memuruna tedavüle sürdükleri esnada suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak konu şahısların üzerlerinde tespit edilen Zanlı-1 Nathan Luvukumuna Dıbıko’nun adına yazılı Belçika ülkesine ait olduğu kimlik olduğu, fakat yapılan kontrolde 30.03.2019 tarihinden beridir Kongo pasaportu ile giriş yaparak KKTC'de öğrenci izni ile bulunduğu öğrenildiğini anlattı. Polis, yine zanlı-2 Julia Lyiaza Bonkena'nın yapılan muhaceret kontrolünde 05.07.2019 tarihinde 30 gün vize ile giriş yaptığının tespit edildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlı 1’in tutuksuz, zanlı 2’nin tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Hazal Hacımulla, zanlı 2’nin 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. Hacımulla, zanlı 1’in davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.