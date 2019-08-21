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1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi

1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:47
1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da ikamet izinsiz suçlamasıyla teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Serkan Yılmaz aleyhindeki cinsel saldırı meselesi ile ilgili soruşturma ise hukuksal görüş beklediği için askıda bekliyor.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olayla ilgili bulguları aktardı. Ali Gencer, zanlı Serkan Yılmaz’ın 16 Ağustos tarihinde ikamet izinsiz suçlamasıyla tutuklandığını belirtti. Gencer, zanlıyla ilgili cinsel saldırı suçunun ise tahkikatının devam ettiğini ve Hukuk Dairesi’nden görüş beklendiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının ülkede kaçak olarak bulunduğunu belirterek, bu aşamada ikamet izinsiz suçundan tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu,  zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KacakTaciz
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