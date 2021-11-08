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1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalacaklar

Gönyeli’de meydana gelen “Soygun, Soygunculuğa Teşebbüs, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz, Darp” suçları ile ilgili olarak aranan zanlılar Hüseyin Ok ve Hakan Arabacı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Kasım 2021 Pazartesi 15:00
1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalacaklar

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren deneyimli polis memuru Süleyman Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı.

Açıkada huzurda bulunan zanlıların, zanlılar İbrahim Uçar ve Mahmut Umarlar ile birlikte 14 Eylül 2021 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Gönyeli' de bulunan M.D’ye ait ikametgâhın oturma odası içerisine izinsiz girip mülküne tecavüz ettikten sonra adı edileni elleri ile ittirip orada bulunan yatağa düşmesine sebep olup darp edip, adı edilenin elinde tuttuğu Redmi Note 8 marka cep telefonunu zorla almaya çalışıp soygunculuğa teşebbüs ettiklerini söyledi.

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Polis olayın akabinde yere düşen telefonun ekranının kasten ve kanunsuz olarak kırılmasına sebep olup hasara uğrattıktan sonra, giymiş olduğu pantolonunun sol cebinde tasarruf ettiği 2100 TL parasını da zorla alıp soygun suçunu işlediklerini söyledi.

Polis iki zanlının olaydan sonra Güney Kıbrıs’a kaçtıklarını ve 3.11.2021 tarihinde Beyarmudu’nda SPA Polisine teslim olduklarını ve Dörtyol Polis Karakolu’na iade edildiklerini anlattı.

Polis memuru Süleyman Açıkada tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlıların hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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