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1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Karaoğlanoğlun'da kalmakta olduğu bungalow da birlikte yaşadığı ev arkadaşları yemek pişirmedi gerekçesi ile öfkelenen ve ortalığı birbirine katan zanlı Belal TACHFACH tutuklanmasının ardından bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 16:23
1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Karaoğlanoğlun'da kalmakta olduğu bungalow da birlikte yaşadığı ev arkadaşları yemek pişirmedi gerekçesi ile öfkelenen ve ortalığı birbirine katan zanlı Belal TACHFACH tutuklanmasının ardından bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis huzurda bulunan zanlı Belal TACHFACH "Kasti Hasar ve KKTC'de İkamet izinsiz Bulunmak" suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis 22.12.2020 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Girne-Karaoğlanoğlu’nda bulunan bir sitede bungalov içerisinde yemek pişirmediği gerekçesiyle, Girne'de sakin İsmail Naser İsmail BAIDAS ve Ishaya Haida MAITIMS’in vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp edip, site içerisindeki toplam değerleri 21.833 TL olan 5 adet sokak aydınlatma lambasını, 4 farklı numaralı bungalovun giriş kapılarını içerisindeki 1 adet çalışma sandalyesini, 1 adet TV Kumandasını, TV receiver'ını ve merdiven kulesinin alt kısmında bulunan çift cam PVC'den mamul pencereyi hasara uğrattıktan sonra olay yerinden ayrıldığını mahkemeye katardı. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının alınan derdest emri gereği tutuklandığını ve yapılan muhaceret kontrolünde ülkemizde Eylül 2019 tarihinden itibaren kaçak olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının yasal statüsünün de bulunmadığını dikkate alarak uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
KaraoğlanoğluBelal TACHFACH
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