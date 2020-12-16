1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık suçlarından tutuklanan zanlı Murat Tutuş bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Haluk Ceylan olayla ilgili bulguları aktardı. Ceylan huzurunuzda bulunan zanlı Murat Tutuş'un 11.12.2020 tarihinde Girne'de meydana gelen "Müstahdem Tarafından Sirkat" suçundan methalder olduğunu söyledi. Polis 09.11.2020 - 09.12.2020 tarihleri arasında Girne'de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Girne'de sakin Can Kut'un yapmakta olduğu KUT Ecza Deposu isimli işyerinde tahsildar olarak çalışmakta olan zanlı Murat Tutuş'un Girne'de faaliyet Gösteren Özenir Eczanesi isimli iş yerinden 09.11.2020 tarihinde 01437 nolu makbuz ile nakit olarak tahsil etmiş olduğu 1079.51 TL, Emin Eczanesi isimli iş yerinden 14.11.2020 tarihinde



9266.35 TL, Mucizem Eczanesi isimli iş yerinden 04.12.2020 tarihinde 01439 nolu makbuz ile nakit olarak tahsil etmiş olduğu 4960 TL ve yine Emin Eczanesi isimli iş yerinden 09.12.2020 tarihinde 01443 nolu makbuz ile nakit olarak tahsil etmiş olduğu 3086.07 TL olmak üzere toplamda 22290.57 TL parayı teslim aldıktan sonra şirkete teslim etmeyip sirkat ettiğini belirtti. Polis yapılan şikayet üzerine zanlı Murat TUTUŞ'un Girne Kaza Mahkemesin'den temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını Ve aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.