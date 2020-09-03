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1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da çalışmakta olduğu şirket adına tahsil ettiği parayı çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Gökhan Ağaçlı tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Eylül 2020 Perşembe 20:58
1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da çalışmakta olduğu şirket adına tahsil ettiği parayı çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Gökhan Ağaçlı tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır, zanlı Gökhan Ağaçlı’nın Dilekkaya'da işlenen sahte davranışla para temini suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 06.08.2020 tarihinde Dilekkaya'da Mağusa'da faaliyet gösteren ve çalışmakta olduğu Artvizyon Ticaret ŞTİ LTD. personeli olduğunu Dilekkaya'da sakin Coşkun Alaslan'a beyan edip yapmakta olduğu ev inşaatının iç kapısını yapılması için şirket adına 13.500 TL'ye anlaşıp şirketin bilgisi dışında ön ödeme olarak 7000 TL nakit parayı tahsil edip çalışmakta olduğu Artvizyon Ticaret Şti. LTD. isimli iş yerine bilgi vermeyip, herhangi bir iş teslimatı yapmayıp söz konusu parayı şirket yetkililerinin bilgisi dışında tasarrufuna geçirip sahtekârlıkla para temin ettiğini anlattı. Polis, meselenin polisin bilgisine 02.09.2020 tarihinde geldiğini ve zanlının 02.09.2020 tarihinde mesele ile ilgili olarak aleyhine derdest emri temin edildiğini söyledi. Polis, zanlı Gökhan Ağaçlı’nın gönüllü ifade verdiğini ve zanlının yasal statüsünün olmadığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Ağaçlı
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