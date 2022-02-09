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1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Lefkoşa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlı Emmanuel Chukwuemeka Agubolam mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Şubat 2022 Çarşamba 14:10
1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlı Emmanuel Chukwuemeka Agubolam mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı. Polis, zanlının alınan ihbar üzerine tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığını öğrenildiğini belirtti. Polis, 28.01.2022 tarihinde 14:35 - 15:20 saatleri arasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, Lefkoşa’da ikamet ettiği adrese gidildiğini ve zanlı Emmanuel Chukwuemeka Agubolam’ın (E-29) pencereden siyah bir poşet attığını ve ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada zanlının gösterimi ile içinde yaklaşık 10 buçuk gram ağırlığında HintKeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare olarak alındığını anlattı. Polis, zanlının evinde ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kraşerin bulunup emare alındığını söyledi. Polis, soruşturma kapsamında zanlının uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri 16 Ocak’ta şuanda aranan bir şahıstan 8 bin 100 TL’ye 25 gram olarak alıp, bir miktarını içtiğini, bir miktarını da 3 bin TL karşılığında sattığının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Emmanuel Chukwuemeka AgubolamUyuşturucu
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