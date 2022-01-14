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1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Girne’de meydana gelen dükkân açma meselesiyle ilgili tutuklanan Hüseyin Zincirkıran bugün mahkemeye çıkarıldı.

14 Ocak 2022 Cuma 20:30
1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen dükkân açma meselesiyle ilgili tutuklanan Hüseyin Zincirkıran bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne adli şubede görevli polis memuru Cenk Özyay,  31 Aralık 2021- 2 Ocak 2022 tarihlerinde arasında Girne’de, Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Rızkı Eczanesi isimli iş yerinden 27 bin 894 TL tutarında yeşil reçeteye tabi ilaçlar ile yazar kasa içerisinde muhafaza edilen toplam 6 bin 160 TL paranın çalındığını söyledi. Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iş yerinin ve çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini ifade etti. Polis memuru, Cempir Ateş ile Hüseyin Zincirkıran isimli şüphelilere ulaştıklarını belirtti. 

Cenk Özyay, şüphelilerden Cempir Ateş’in 4 Ocak 2022 tarihinde kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini, bu nedenle mahkeme huzuruna getirilemediğini ifade etti. Polis,  Zincirkıran’ın evinde yapılan aramada olay günü giydiği mont ile ayakkabının emare alındığını belirtti. Polis memuru, Ateş’in ise kaldığı otel odasında arama yapıldığını; 80 kutu uyuşturucu ve yatıştırıcı nitelikli ilaç bulunduğunu açıkladı.

Özyay, Ateş’e yapılan otopsi sonucu ölüm nedeninin tespit edilemediğini, ileri inceleme için doku örnekleri alındığını söyledi.

Polis, hem zanlı hem de Cempir Ateş’in kan örneklerinin toksolojik inceleme için alındığını, soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin ZincirkıranEczane
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