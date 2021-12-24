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1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Girne’de meydana gelen sirkat meselesiyle ilgili tutuklanan Barış Ayırbaz bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

24 Aralık 2021 Cuma 18:21
1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen sirkat meselesiyle ilgili tutuklanan Barış Ayırbaz bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının kısa süre önce ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığı öğrenildi.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cenk Özyay, 22 Aralık 2021 tarihinde saat 03.45 sıralarında Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet Garanti Teknoloji isimli iş yerinin giriş kapısının hasara uğratılarak, içeri girildiğini, işyeri içerisinde muhafaza edilmekte olan çeşitli markalardaki cep telefonlarının çalındığını söyledi. Polis, yapılan şikâyet üzerinde soruşturma başlatıldığını, iş yerine ait güvenlik kamerası ve mobeselerin incelendiğini ifade etti. Polis memuru, incelenen görüntüler sayesinde zanlının eşgalinin tespit edildiğini ve arama çalışmaları başlatıldığını açıkladı. Yapılan aramalar sonucu saat 15.00 sıralarında zanlının ülkeden çıkış yapacağına dair bilgi alındığını belirten polis, Ercan Havaalanı’nda gözaltına alındığını söyledi.

Polis,  çalınan toplam 36 adet telefonun maddi değerinin 10 bin 295 dolar olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığını ifade ederek, teminat talep etti.

Yargıç Hazan Aksun, zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Ayırbaz
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