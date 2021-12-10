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1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Girne’de meydana gelen tecavüz meselesiyle ilgili tutuklanan Y.G. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

10 Aralık 2021 Cuma 22:29
1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen tecavüz meselesiyle ilgili tutuklanan Y.G. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli Polis, zanlının 1 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30 sıralarında Karaoğlanoğlu bölgesindeki bir masaj salonunda S.T. isimli kadına tecavüz ettiğini söyledi. Polis, zanlının tecavüz esnasında kadının kafasını masaya çarpmasına neden olduğunu ifade etti. Zanlının 3 Aralık tarihinde tutuklandığını belirten polis, sözlü beyanında zorla değil rızayla cinsel ilişki yaşandığını öne sürdüğünü açıkladı. Polis, şikâyetçi kadının doktor kontrolünden geçirildiğini, ancak cinsel muayenede zorlama bulgusuna rastlanmadığını söyledi.

Olay yerinden emareler alındığını, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme işlendiği iddia edilen suçun ciddiyetine vurgu yaparak, zanlının bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
TecavüzGirne
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