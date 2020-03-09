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1 ay hapse mahkum edildi

Girne’de trafik suçu işleyen ve kendisini uyaran polis memuruna hakaret eden Murat Dindi hapis cezasına çarptırıldı. Girne Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Dindi, bir ay hapse mahkum edildi.

1 ay hapse mahkum edildi

Girne’de trafik suçu işleyen ve kendisini uyaran polis memuruna hakaret eden Murat Dindi hapis cezasına çarptırıldı. Girne Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Dindi, bir ay hapse mahkum edildi.

09 Mart 2020 Pazartesi 19:08
1 ay hapse mahkum edildi
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de trafik suçu işleyen ve kendisini uyaran polis memuruna hakaret eden Murat Dindi hapis cezasına çarptırıldı. Girne Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Dindi, bir ay hapse mahkum edildi.

Kaza mahkemesinde gerçekleştirilen karar duruşmasında olayın 2019 yılı Haziran ayı içerisinde meydana geldiği belirtildi.

Sanığın, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde kendisini rapor edeceği gerekçesi ile trafik şubesinde görevli M.A.’ya yüksek sesle bağırıp ,”Beni yazamazsınız. Üzerindeki üniformaya dua et, yoksa senin ağzını burnunu kırardım. Üniformayı çıkar da gel” şeklinde tehdit ve hakaret ettiği kaydedildi. Kamu görevi yapan polise hakaret eden sanık hakkındaki tüm olguların değerlendirildiği belirtilerek, 1 ay hapse mahkum edildiği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Dindi
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